«Наполи» обыграл «Рому», у Хвичи результативный пас

«Наполи» в матче 20-го тура чемпионата Италии обыграл «Рому» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Виктор Осимхен с передачи Хвичи Кварацхелии, а также Джованни Симеоне. Гости ответили точным ударом Стефана Эль-Шаарави.

После этого матча «Наполи» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Рома» с 37 очками — на шестой строчке.