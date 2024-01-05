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Сегодня, 09:39

«Наполи» рассчитывает подписать полузащитника «Лестера» Сумаре

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Наполи» интересуется полузащитником «Лестера» Бубакари Сумаре, утверждает журналист Николо Скира.

По данным источника, 24-летний француз, выступающий в нынешнем сезоне за «Севилью» на правах аренды, готов рассмотреть предложение итальянского клуба.

«Севилья» арендовала Сумаре у «Лестера» в сентябре 2023 года до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 15 матчах испанской команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 14 миллионов евро.

Футбол
ФК Лестер
ФК Наполи
ФК Севилья
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 18 14 3 1 42-8 45
2
 Ювентус 18 13 4 1 27-11 43
3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 18 8 7 3 21-15 31
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
12
 Лечче 18 4 8 6 19-24 20
13
 Дженоа 18 5 5 8 19-23 20
14
 Фрозиноне 18 5 4 9 23-31 19
15
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
16
 Сассуоло 18 4 4 10 25-33 16
17
 Верона 18 3 5 10 15-24 14
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
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 Эмполи 18 3 4 11 10-30 13
20
 Салернитана 18 2 6 10 15-36 12
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