Ругани согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Ювентусе»

«Ювентус» близок к продлению контракта с защитником Даниеле Ругани, сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, клуб согласовал с футболистом условия соглашения, которое будет действовать до конца июня 2026 года с опцией продления еще на год. 29-летний итальянец согласился на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в команде. По нынешнему контракту игрок получает 3 миллиона евро в год.

В сезоне-2023/24 Ругани забил 2 гола в 10 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Действующий контракт защитника рассчитан до конца июня 2024 года.