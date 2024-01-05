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Ругани согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Ювентусе»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Ювентус» близок к продлению контракта с защитником Даниеле Ругани, сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, клуб согласовал с футболистом условия соглашения, которое будет действовать до конца июня 2026 года с опцией продления еще на год. 29-летний итальянец согласился на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в команде. По нынешнему контракту игрок получает 3 миллиона евро в год.

В сезоне-2023/24 Ругани забил 2 гола в 10 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Действующий контракт защитника рассчитан до конца июня 2024 года.

Даниеле Ругани
Футбол
ФК Ювентус
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 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
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 Дженоа 18 5 5 8 19-23 20
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