Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 01:05

Первый тренер Миранчуков заявил, что топовый европейский клуб скоро сам найдет Алексея

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Александр Воронков, первый тренер братьев Миранчуков, обратился к полузащитнику «Аталанты» Алексею.

«Обращаясь к Леше, я бы сказал так: Алексей, скоро твой клуб в Испании, Италии или другом топовом европейском чемпионате сам тебя найдет. Не переживай и не расстраивайся. Пришло время твоих побед — внутренних, психологических и профессиональных. Ты сможешь показать все, на что способен и добиться того, что заслужил. От души желаю, чтобы ты играл не так, как кто-то хочет, а так, как хочешь ты. Жму тебе и твоему брату руку. Поздравляю братьев Миранчуков с наступившим Новым годом и желаю им здоровья, счастья и всех благ», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Миранчук провел 9 матчей в серии А, в которых забил один гол.

Следующий матч «Аталанта» сыграет с «Ромой» 7 января в рамках 19-го тура серии А на стадионе «Олимпико» в Риме. Встреча начнется в 22.45 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pervy-j-trener-miranchukov-aleksej-prishlo-vremya-tvoih-pobed-skoro-tvoj-klub-sam-tebya-najdet/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
1
0
Читайте также
Олегу Романцеву исполнилось 70 лет
Легендарному тренеру «Спартака» Романцеву исполнилось 70 лет
Эдгард Запашный: умер автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов
В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
Медведев жестко отреагировал на позицию МИД Франции по атаке Белгорода
Экс-депутат рады раскритиковала русскоязычных боевиков ВСУ
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентус» разгромил «Салернитану» в Кубке Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 18 14 3 1 42-8 45
2
 Ювентус 18 13 4 1 27-11 43
3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 18 8 7 3 21-15 31
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
12
 Лечче 18 4 8 6 19-24 20
13
 Дженоа 18 5 5 8 19-23 20
14
 Фрозиноне 18 5 4 9 23-31 19
15
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
16
 Сассуоло 18 4 4 10 25-33 16
17
 Верона 18 3 5 10 15-24 14
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Эмполи 18 3 4 11 10-30 13
20
 Салернитана 18 2 6 10 15-36 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.01 22:45
Болонья – Дженоа
 - : -
6.01 14:30
Интер – Верона
 - : -
6.01 17:00
Фрозиноне – Монца
 - : -
6.01 20:00
Лечче – Кальяри
 - : -
6.01 22:45
Сассуоло – Фиорентина
 - : -
7.01 14:30
Эмполи – Милан
 - : -
7.01 17:00
Торино – Наполи
 - : -
7.01 17:00
Удинезе – Лацио
 - : -
7.01 20:00
Салернитана – Ювентус
 - : -
7.01 22:45
Рома – Аталанта
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 16 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 13 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости