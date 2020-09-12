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«Наполи» претендует на Мустафи

22:57
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Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи может перейти в «Наполи», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Зарплата 28-летнего немца в английском клубе составляет 4,5 миллиона евро в год. Его соглашение с «Арсеналом» истекает в 2021 году. «Наполи» открыл переговоры о трансфере защитника.

За «Арсенал» Мустафи выступает с 2016 года, до этого в его карьере были «Сампдория» и «Валенсия».

В минувшем розыгрыше АПЛ защитник провел 15 матчей и получил две желтые карточки.

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