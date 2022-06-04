«Наполи» предложил Фабиану Руису новый контракт

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил полузащитнику Фабиану Руису новый контракт, сообщает La Reppublica.

Клуб готов продлить соглашение с футболистом на год — до 2024-го.

Ранее появлялась информация об интересе к 26-летнему испанцу со стороны европейских топ-клубов.

В этом сезоне Фабиан Руис провел 31 матч, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанского полузащитника в 55 миллионов евро.