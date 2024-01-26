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«Наполи» поздравил Синнера с победой над Джоковичем в полуфинале Australian Open

Виктория Кравченко
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Янник Синнер.
Фото AFP

«Наполи» поздравил итальянского теннисистка Янника Синнера с победой над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Australian Open.

«Поздравляем, Янник», — говорится в сообщении клуба.

Синнер в четырех сетах обыграл Джоковича и вышел в финал Australian Open — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3. Встреча длилась 3 часа 21 минуту.

В финале Синнер сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).

ФК Наполи
Янник Синнер
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 Рома 21 9 5 7 34-25 32
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