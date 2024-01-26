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Флоренци: «Милан» никогда не выигрывал Лигу Европы. Почему бы не сделать этого?»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Милана» Алессандро Флоренци считает, что команда должна задаться целью выиграть Лигу Европы, куда вылетел после неудачи в Лиге чемпионов.

«Милан» ведь не выигрывал никогда этот турнир, не так ли? Так почему бы и не выиграть? Это должно быть нашей целью», — цитирует Флоренци pianetamilan.it.

В чемпионате Италии «Милан» идет на третьем месте в турнирной таблице. В следующем туре он сыграет с «Болоньей».

Алессандро Флоренци
ФК Милан
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«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Лукаку считает, что в ближайшие два года саудовская лига станет лучшей в мире
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 21 16 4 1 35-12 52
2
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
3
 Милан 21 14 3 4 41-23 45
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 21 6 7 8 20-28 25
12
 Дженоа 21 6 7 8 22-25 25
13
 Фрозиноне 21 6 4 11 28-40 22
14
 Лечче 21 4 9 8 20-29 21
15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
16
 Удинезе 21 2 12 7 23-35 18
17
 Кальяри 21 4 6 11 20-36 18
18
 Верона 21 4 5 12 19-29 17
19
 Эмполи 21 4 4 13 14-35 16
20
 Салернитана 21 2 6 13 18-42 12
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 2 : 1
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Эмполи – Монца
 3 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Дженоа
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