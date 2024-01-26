Флоренци: «Милан» никогда не выигрывал Лигу Европы. Почему бы не сделать этого?»

Полузащитник «Милана» Алессандро Флоренци считает, что команда должна задаться целью выиграть Лигу Европы, куда вылетел после неудачи в Лиге чемпионов.

«Милан» ведь не выигрывал никогда этот турнир, не так ли? Так почему бы и не выиграть? Это должно быть нашей целью», — цитирует Флоренци pianetamilan.it.

В чемпионате Италии «Милан» идет на третьем месте в турнирной таблице. В следующем туре он сыграет с «Болоньей».