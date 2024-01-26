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Чинквини: «Если Миранчук так продолжит, может перейти в топ-клуб»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«В последних матчах Миранчук прекрасен в составе «Аталанты». Это хорошая команда и Алексею удалось себя там проявить. Если он проведет на том же уровне и вторую часть чемпионата, то может получить шанс перейти в очень серьезную команду. Хотя и «Аталанта» сильна, вполне может завоевать путевку в Лигу чемпионов — это будет отличный опыт для Миранчука», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-esli-miranchuk-tak-prodolzhit-mozhet-perejti-v-top-klub/
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Оресте Чинквини
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 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 21 16 4 1 35-12 52
2
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
3
 Милан 21 14 3 4 41-23 45
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 21 6 7 8 20-28 25
12
 Дженоа 21 6 7 8 22-25 25
13
 Фрозиноне 21 6 4 11 28-40 22
14
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15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
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