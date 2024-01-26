Чинквини: «Если Миранчук так продолжит, может перейти в топ-клуб»

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«В последних матчах Миранчук прекрасен в составе «Аталанты». Это хорошая команда и Алексею удалось себя там проявить. Если он проведет на том же уровне и вторую часть чемпионата, то может получить шанс перейти в очень серьезную команду. Хотя и «Аталанта» сильна, вполне может завоевать путевку в Лигу чемпионов — это будет отличный опыт для Миранчука», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.