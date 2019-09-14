«Наполи» победил «Сампдорию». Мертенс сделал дубль

В матче 3-го тура чемпионата Италии «Наполи» принимал «Сампдорию» и одержал победу со счетом 2:0. Дубль в составе хозяев сделал нападающий Дрис Мертенс.

«Наполи» одержал вторую победу в сезоне и набрал 6 очков. «Сампдория» проиграла все три матча на старте чемпионата.

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур

«Наполи» — «Сампдория» — 2:0 (1:0)

Голы: Мертенс, 13 (1:0). Мертенс, 67 (2:0).

«Наполи»: Мерет, Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски, Эльмас (Инсинье, 76), Руис, Кальехон, Мертенс (Юнес, 80), Лосано (Льоренте, 65).

«Сампдория»: Аудеро, Реджини (Лерис, 66), Берешиньски, Мурру, Мурильо, Феррари, Экдаль, Линетти, Квальярелла, Капрари (Габбьядини, 68), Ригони (Депаоли, 79).

Предупреждения: Максимович, 7. Феррари, 26. Руис, 36. Капрари, 41.

Судья: Ла Пенна (Италия).

14 сентября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».

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