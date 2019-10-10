«Наполи» отказался увеличивать зарплату Милика

«Наполи» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Аркадиушем Миликом. Однако клуб отказался повышать зарплату польскому форварду. Милик требовал увеличения с 2,5 до 4,5 миллиона евро, сообщает La Reppublica.

Действующий контракт Милика с «Наполи» рассчитан до июня 2021 года. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 3 матча за неаполитанскую команду, не отличившись результативными действиями.

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