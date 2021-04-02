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«Наполи» отказался продавать Фабиана Руиса в «Атлетико» за 50 миллионов евро

09:28
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«Наполи» отклонил предложение мадридского «Атлетико» по полузащитнику Фабиану Руису, сообщает у себя в Twitter журналист Николо Шира.

По информации источника, испанский клуб был готов заплатить за 24-летнего испанца 50 миллионов евро, но неаполитанцы отказались продавать футболиста. Сообщается, что «Атлетико» сохраняет интерес к игроку и может возобновить переговоры в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Фабиан Руис провел 31 матч за «Наполи», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 44 миллиона евро.

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