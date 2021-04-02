Милик покинет «Марсель» летом и вернется в чемпионат Италии

Нападающий Аркадиуш Милик покинет «Марсель» в летнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 27-летний поляк, принадлежащий «Наполи» прервет аренду в французском клубе и вернется в Италию. Сообщается, что на футболиста претендует «Ювентус».

Милик перешел в «Марсель» в январе 2021 года. На его счету 4 гола в 8 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 27 миллионов евро.