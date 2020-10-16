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«Наполи» отказался продавать Фабиана Руиса «Атлетико» за 50 миллионов евро

10:31
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«Атлетико» предложил 50 миллионов евро за полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса. Однако итальянский клуб отверг данное предложение, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Руис выступает за «Наполи» с 2018 года, его контракт истекает летом 2023 года. Ранее СМИ сообщали, что за трансфер 24-летнего хавбека борются мадридский «Реал» и «Барселона».

В прошедшем сезоне Руис провел за «Наполи» 33 матча, в которых забил 3 мяча и сделал 6 голевых передач.

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