«Наполи» отказался продавать Фабиана Руиса «Атлетико» за 50 миллионов евро

«Атлетико» предложил 50 миллионов евро за полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса. Однако итальянский клуб отверг данное предложение, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Руис выступает за «Наполи» с 2018 года, его контракт истекает летом 2023 года. Ранее СМИ сообщали, что за трансфер 24-летнего хавбека борются мадридский «Реал» и «Барселона».

В прошедшем сезоне Руис провел за «Наполи» 33 матча, в которых забил 3 мяча и сделал 6 голевых передач.