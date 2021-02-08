Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Наполи» может уволить Гаттузо в случае поражений от «Аталанты» и «Ювентуса»

19:16
Теги:

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может покинуть свой пост до окончания нынешнего сезона, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис примет решение о будущем специалиста в конце недели. На судьбу тренера повлияют результаты ответного полуфинального матча Кубка Италии против «Аталанты» (10 февраля) и встречи 22-го тура серии А с «Ювентусом» (13 февраля).

В настоящий момент «Наполи» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 37 очков. При этом у команды есть игра в запасе.

Первый полуфинальный матч неаполитанцев с «Аталантой» завершился вничью (0:0).

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир