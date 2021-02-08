Каррера может возглавить клуб третьей итальянской лиги
19:18
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в ближайшее время начнет работу с клубом серии С «Бари», утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Стороны уже достигли договоренности и в ближайшее время время о решении будет объявлено официально. Контракт будет рассчитан на полгода с автоматическим продлением в случае выхода клуба в серию Б.
56-летний специалист работал в московском «Спартаке» с 2016 по 2018 годы. В 2017 году тренер привел красно-белых к чемпионству.
Последним местом работы Карреры был греческий АЕК, из которого итальянец ушел 22 декабря 2020 года.
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