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Каррера может возглавить клуб третьей итальянской лиги

19:18
Массимо Каррера. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Массимо Каррера. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в ближайшее время начнет работу с клубом серии С «Бари», утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Стороны уже достигли договоренности и в ближайшее время время о решении будет объявлено официально. Контракт будет рассчитан на полгода с автоматическим продлением в случае выхода клуба в серию Б.

56-летний специалист работал в московском «Спартаке» с 2016 по 2018 годы. В 2017 году тренер привел красно-белых к чемпионству.

Последним местом работы Карреры был греческий АЕК, из которого итальянец ушел 22 декабря 2020 года.

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