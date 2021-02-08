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Сын Дидье Дрогба подписал контракт с итальянским клубом

19:01
Исаак Дрогба. Фото "Фольоре Каратезе"
Исаак Дрогба. Фото "Фольоре Каратезе"
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Итальянский клуб «Фольоре Каратезе» из серии D (четвертый по силе дивизион) объявил о подписании контракта с Исааком Дрогба.

Родившийся 15 декабря 2000 года нападающий является сыном бывшего нападающего «Челси» и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба.

Дрогба-младший родился в Париже, начинал футбольную карьеру в академии «Челси», а в сезоне-2019/20 выступал за юношескую и молодежную команды «Генгама».

«Фольоре Каратезе» идет в таблице группы A серии D на седьмом месте после 19 игр.

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