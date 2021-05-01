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«Наполи» может усилиться полузащитником «Брюгге»

09:26
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«Наполи» претендует на полузащитника «Брюгге» Шарля Де Кетеларе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб готов предложить за 20-летнего бельгийца 10 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Де Кетеларе провел 40 матчей за «Брюгге», на его счету 5 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Napoli/30-04-2021/napoli-mercato-non-solo-spalletti-obiettivo-de-ketelaere-410590869289_preview.shtml

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