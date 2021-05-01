«Наполи» может усилиться полузащитником «Брюгге»
«Наполи» претендует на полузащитника «Брюгге» Шарля Де Кетеларе, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, итальянский клуб готов предложить за 20-летнего бельгийца 10 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Де Кетеларе провел 40 матчей за «Брюгге», на его счету 5 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Napoli/30-04-2021/napoli-mercato-non-solo-spalletti-obiettivo-de-ketelaere-410590869289_preview.shtml
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