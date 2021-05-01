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«Фиорентина» намерена выручить 60 миллионов евро за Влаховича

10:58
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Стала известна сумма, за которую «Фиорентина» рассчитывает продать нападающего Душана Влаховича, сообщает Football Italia.

По информации источника, «фиалки» намерены отпустить 21-летнего серба за 60 миллионов евро. Сообщается, что в футболисте заинтересованы «Милан» и «Рома».

В сезоне-2020/21 Влахович провел 32 матча за «Фиорентину», на его счету 17 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 25 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/169947/report-fiorentina-want-%E2%82%AC60m-vlahovic

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