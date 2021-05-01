«Фиорентина» намерена выручить 60 миллионов евро за Влаховича
Стала известна сумма, за которую «Фиорентина» рассчитывает продать нападающего Душана Влаховича, сообщает Football Italia.
По информации источника, «фиалки» намерены отпустить 21-летнего серба за 60 миллионов евро. Сообщается, что в футболисте заинтересованы «Милан» и «Рома».
В сезоне-2020/21 Влахович провел 32 матча за «Фиорентину», на его счету 17 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 25 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/169947/report-fiorentina-want-%E2%82%AC60m-vlahovic
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