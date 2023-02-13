«Наполи» обыграл «Кремонезе», Хвича забил победный гол

«Наполи» в матче 22-го тура чемпионата Италии обыграл «Кремонезе» со счетом 3:0.

Отличились Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен и Элиф Элмас.

После этого матча «Наполи» с 59 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущего на второй строчке «Интер» на 16 очков. «Кремонезе» с 8 очками — на последнем месте.