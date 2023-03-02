«Наполи» хочет продлить контракт с Кварацхелией до 2028 года

Руководство «Наполи» не планирует расставаться с форвардом Хвичей Кварацхелией в ближайшее время.

По данным La Gazzetta Dello Sport, клуб намерен предложить игроку новый контракт, рассчитанный до лета 2028 года.

В этом сезоне на счету игрока 25 матчей, 12 голов и 15 результативных передач за «Наполи». Нынешнее соглашение 22-летнего грузина с «Наполи» рассчитано до 2027 года.