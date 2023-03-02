«Венеция» проиграла «Бари». Черышев отыграл один тайм
«Бари» переиграл «Венецию» в матче 27-го тура второго дивизиона Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Сан-Никола».
В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий Йоэль Похьянпало открыл счет, но ВАР отменил гол. Спустя 5 минут гол забили хозяева — отличился 32-летний Никола Белломо.
Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев вышел на замену в перерыве и отыграл второй тайм.
«Бари» набрал 46 очков и идет на втором месте в серии В. «Венеция» располагается на 16-й строчке — 29 очков.
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|24
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|Салернитана
|24
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|24
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|22:45
|
Наполи – Лацио
|- : -
|4.03
|17:00
|
Монца – Эмполи
|- : -
|4.03
|20:00
|
Аталанта – Удинезе
|- : -
|4.03
|22:45
|
Фиорентина – Милан
|- : -
|5.03
|14:30
|
Специя – Верона
|- : -
|5.03
|17:00
|
Сампдория – Салернитана
|- : -
|5.03
|20:00
|
Интер – Лечче
|- : -
|5.03
|22:45
|
Рома – Ювентус
|- : -
|6.03
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|6.03
|22:45
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|1
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