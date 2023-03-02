«Интер» хочет пригласить де Дзерби на место Индзаги

«Интер» рассматривает нескольких кандидатов на замену Симоне Индзаги, сообщает La Stampa. Одним из претендентов на пост главного тренера является Роберто де Дзерби, который возглавляет «Брайтон».

«Интер» занимает вторую строчку в серии А, отставая от лидирующего «Наполи» на 18 очков.

Кроме того, на замену Индзаги рассматривается Тьяго Мотта, возглавляющий «Болонью», а также Юрген Клопп, который может покинуть «Ливерпуль».