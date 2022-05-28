«Наполи» готов продать Кулибали летом

«Наполи» решил продать летом защитника Калтду Кулибали, сообщает Sport.es.

Интерес к 30-летнему сенегальцу проявляют «Барселона», «Ювентус», «Интер» и «Рома». Каталонцы еще два месяца назад контактировали по поводу возможного трансфера.

Контракт Кулибали с командой из Неаполя рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2021/22 он сыграл 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.