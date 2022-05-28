Тудор покинул пост главного тренера «Вероны»

Главный тренер «Вероны» Игор Тудор покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Руководство клуба поблагодарило 44-летнего хорвата за работу и пожелала ему профессиональных успехов в карьере.

Тудор руководил «Вероной» с сентября 2021 года. В минувшем сезоне команда заняла девятое место в серии А.