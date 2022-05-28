Мхитарян согласился на переход в «Интер»

«Интер» провел переговоры с полузащитником «Ромы» Генрихом Мхитаряном. 33-летний хавбек дал предварительное согласие на переход в миланский клуб, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Контракт 33-летнего армянского хавбека с «Ромой» истекает в июне этого года.

Ранее появилась информация, что «Интер» предложил Мхитаряну контракт на два года с зарплатой 3,5 миллиона евро плюс бонусы и комиссионные в количестве 2 миллионов для агентов. Если «Рома» не улучшит свое предложение, то игрок уйдет в «Интер».

В этом сезоне полузащитник провел 44 матча за «Рому», забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.