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Сегодня, 16:08

Мхитарян согласился на переход в «Интер»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Интер» провел переговоры с полузащитником «Ромы» Генрихом Мхитаряном. 33-летний хавбек дал предварительное согласие на переход в миланский клуб, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Контракт 33-летнего армянского хавбека с «Ромой» истекает в июне этого года.

Ранее появилась информация, что «Интер» предложил Мхитаряну контракт на два года с зарплатой 3,5 миллиона евро плюс бонусы и комиссионные в количестве 2 миллионов для агентов. Если «Рома» не улучшит свое предложение, то игрок уйдет в «Интер».

В этом сезоне полузащитник провел 44 матча за «Рому», забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.

Генрих Мхитарян
ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома
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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Верона 38 14 11 13 65-59 53
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 Торино 38 13 11 14 46-41 50
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 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
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 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
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 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
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21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

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 29 1 11
Николо Дзаньоло

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Рома

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