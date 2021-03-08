Дубль Инсинье принес «Наполи» победу над «Болоньей»

«Наполи» в домашнем матче обыграл «Болонью» (3:1) в 26-м туре серии А.

В составе хозяев голами отметились Лоренцо Инсинье, оформивший дубль, и Виктор Осимхен.

После 26 туров чемпионата Италии «Наполи» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 47 очков. «Болонья» с 28 баллами расположилась на 12-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

26-й тур

«Наполи» — «Болонья» — 3:1 (1:0)

Голы: Инсинье, 8 (1:0). Осимен, 65 (2:0). Сориано, 73 (2:1). Инсинье, 76 (3:1).

«Наполи»: Оспина, Гулям (Хюсай, 22), Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Мариу Руй, 79), Демме, Руис, Мертенс (Осимен, 53), Инсинье (Эльмас, 79), Политано.

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Мбай (Медель, 76), Сумаоро, Поли (Домингес, 58), Сориано, Сванберг (Виньято, 76), Паласио, Сансоне (Барроу, 65), Сков Ольсен (Орсолини, 76).

Предупреждения: Кулибали, 52. Мариу Руй, 84.

Судья: Киффи (Италия).

7 марта. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».