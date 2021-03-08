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Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Интером»

00:25
Алексей Миранчук. Фото ФК "Аталанта"
Алексей Миранчук. Фото ФК "Аталанта"
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Тренерский штаб «Аталанты» огласил заявку команды на матч 26-го тура серии А с «Интером». В список игроков попал российский полузащитник Алексей Миранчук.

Заявка «Аталанты»: Спортьелло, Росси, Голлини, Толои, Мэле, Гозенс, Паломино, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Руджери, Гисланди, Флойлер, де Рон, Малиновский, Пессина, Коваленко, Миранчук, Пашалич, Муриэль, Ламмерс, Иличич, Сапата.

После 25 туров чемпионата Италии «Аталанта» набрала 49 баллов и занимает 4-е место в турнирной таблице. Матч «Интер» — «Аталанта» состоится 8 марта. Начало — в 22.45 мск.

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