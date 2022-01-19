Нападающий «Удинезе» влетел в Сарри. С тренера слетели очки. Видео

Нападающий «Удинезе» Игнасио Пуссетто столкнулся с главным тренером «Лацио» Маурицио Сарри во время матча Кубка Италии. 26-летний аргентинец влетел в итальянского специалиста.

Полузащитник римской команды Мануэль Лаццари толкнул Пуссетто и тот по инерции попал в Сарри, с которого слетели очки. Инцидент завершился мирно. Сарри и Пуссетто поднялись и обменялись объятиями.