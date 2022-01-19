Нападающий «Удинезе» влетел в Сарри. С тренера слетели очки. Видео
Нападающий «Удинезе» Игнасио Пуссетто столкнулся с главным тренером «Лацио» Маурицио Сарри во время матча Кубка Италии. 26-летний аргентинец влетел в итальянского специалиста.
Полузащитник римской команды Мануэль Лаццари толкнул Пуссетто и тот по инерции попал в Сарри, с которого слетели очки. Инцидент завершился мирно. Сарри и Пуссетто поднялись и обменялись объятиями.
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|Болонья
|21
|8
|3
|10
|28-35
|27
|
14
|Удинезе
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|5
|8
|8
|31-36
|23
|
15
|Специя
|22
|6
|4
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|23-42
|22
|
16
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|29-40
|20
|
17
|Венеция
|21
|4
|6
|11
|19-38
|18
|
18
|Кальяри
|22
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|12
|21-43
|16
|
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
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|П
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|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|19
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|19
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|14
|1
|7
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