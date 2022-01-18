Руководство «Ромы» считает Моуринью ключевой фигурой клуба и не даст ему уйти в «Эвертон»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не возглавит «Эвертон», сообщает журналист Фабрицио Романо.
Несмотря на интерес ливерпульского клуба, Моуринью не уйдет из «Ромы» в середине сезона.
Португалец видит свое будущее в римском клубе, а работа в «Эвертоне» не входит в его планы.
По информации Sky Sports, руководство «Ромы» считает Моуринью ключевой фигурой клуба и не даст ему уйти в «Эвертон».
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|8
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|23
|
15
|Специя
|22
|6
|4
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|23-42
|22
|
16
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|29-40
|20
|
17
|Венеция
|21
|4
|6
|11
|19-38
|18
|
18
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
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|6.01
|22:45
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Ювентус – Наполи
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Лацио
|17
|
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Верона
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|
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Лацио
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Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
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|И
|К
|Ж
|
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Роберто Сориано
Болонья
|19
|1
|4
|
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Луис Фелипе
Лацио
|19
|1
|9
|
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Итан Ампаду
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