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18 января, 23:26

Руководство «Ромы» считает Моуринью ключевой фигурой клуба и не даст ему уйти в «Эвертон»

Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не возглавит «Эвертон», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Несмотря на интерес ливерпульского клуба, Моуринью не уйдет из «Ромы» в середине сезона.

Португалец видит свое будущее в римском клубе, а работа в «Эвертоне» не входит в его планы.

По информации Sky Sports, руководство «Ромы» считает Моуринью ключевой фигурой клуба и не даст ему уйти в «Эвертон».

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11671/12519312/jose-mourinho-under-consideration-to-become-next-everton-manager
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