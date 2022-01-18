Руководство «Ромы» считает Моуринью ключевой фигурой клуба и не даст ему уйти в «Эвертон»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не возглавит «Эвертон», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Несмотря на интерес ливерпульского клуба, Моуринью не уйдет из «Ромы» в середине сезона.

Португалец видит свое будущее в римском клубе, а работа в «Эвертоне» не входит в его планы.

По информации Sky Sports, руководство «Ромы» считает Моуринью ключевой фигурой клуба и не даст ему уйти в «Эвертон».