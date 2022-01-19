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«Ювентус» вышел в 1/4 финала Кубка Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
18 января. «Ювентус» — «Сампдория» — 4:1.
Фото Getty Images

«Ювентус» переиграл «Сампдорию» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 4:1.

У победителей голами отметились Хуан Куадрадо, Даниэле Ругани, Пауло Дибала и Альваро Мората. Гол престижа забил Андреа Конти.

В четвертьфинале туринская команда сыграет с победителем матча «Сассуоло» — «Кальяри».

Италия. Кубок. 1/8 финала
18 янв, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
4:1
Сампдория
Голы
Куадрадо, 25 (1:0), Ругани, 52 (2:0), Конти, 63 (2:1), Дибала, 67 (3:1), Мората, 77 (4:1)
Ювентус
Перин Де Шильо Данилу (Кьеллини, 62 ) Алекс Сандру Ругани Артур (Бентанкур, 74 ) Рабьо Локателли Мората (Кайю Жорже, 79 ) Куадрадо (Аке, 74 ) Кулушевски (Дибала, 62 )
Сампдория
Фальконе Ауджелло (Дрэгушин, 81) Конти (Кандрева, 64) Берешиньски Маньяни Мурру Торсби (Виейра, 65) Аскильдсен Ринкон Торрегросса (Габбьядини, 65) Капуто (Чьерво, 85)
Предупреждения
Алекс Сандру 79  -  Ринкон 85, Виейра 88
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Интер 21 15 5 1 51-16 50
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
7
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
8
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Верона 22 8 6 8 41-37 30
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 21 8 3 10 28-35 27
14
 Удинезе 21 5 8 8 31-36 23
15
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
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 Дженоа 22 1 9 12 20-45 12
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 Салернитана 21 3 2 16 13-49 10
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
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Джованни Симеоне

Верона

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