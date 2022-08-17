Берарди продлил контракт с «Сассуоло» до 2027 года. Им интересовался «Милан» и «Ливерпуль»

«Сассуоло» продлило Берарди до 2027 года

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди продлил контракт с клубом до 2027 года. Предыдущее соглашение 28-летнего итальянца истекало через 2 года.

Берарди играет за «Сассуоло» с 2012 года и провел за клуб 327 матчей, забил 121 гол и отдав 84 результативных передачи. В составе сборной Италии игрко провел 24 матча и забил 6 голов.

В это межсезонье им интересовался «Милан» и «Ливерпуль».

Перед сезоном-2022/23 Берарди взял футболку с десятым номером.