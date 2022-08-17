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17 августа, 23:56

Берарди продлил контракт с «Сассуоло» до 2027 года. Им интересовался «Милан» и «Ливерпуль»

«Сассуоло» продлило Берарди до 2027 года
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Доменико Берарди.
Фото ФК «Сассуоло»

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди продлил контракт с клубом до 2027 года. Предыдущее соглашение 28-летнего итальянца истекало через 2 года.

Берарди играет за «Сассуоло» с 2012 года и провел за клуб 327 матчей, забил 121 гол и отдав 84 результативных передачи. В составе сборной Италии игрко провел 24 матча и забил 6 голов.

В это межсезонье им интересовался «Милан» и «Ливерпуль».

Перед сезоном-2022/23 Берарди взял футболку с десятым номером.

ФК Сассуоло
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 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
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 Милан 1 1 0 0 4-2 3
4
 Аталанта 1 1 0 0 2-0 3
5
 Фиорентина 1 1 0 0 3-2 3
6
 Торино 1 1 0 0 2-1 3
7
 Интер 1 1 0 0 2-1 3
8
 Лацио 1 1 0 0 2-1 3
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 Рома 1 1 0 0 1-0 3
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 Специя 1 1 0 0 1-0 3
11
 Кремонезе 1 0 0 1 2-3 0
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 Болонья 1 0 0 1 1-2 0
13
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 Монца 1 0 0 1 1-2 0
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 Салернитана 1 0 0 1 0-1 0
16
 Эмполи 1 0 0 1 0-1 0
17
 Удинезе 1 0 0 1 2-4 0
18
 Сампдория 1 0 0 1 0-2 0
19
 Верона 1 0 0 1 2-5 0
20
 Сассуоло 1 0 0 1 0-3 0
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20.08 19:30
Торино – Лацио
 - : -
20.08 19:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
20.08 21:45
Интер – Специя
 - : -
20.08 21:45
Сассуоло – Лечче
 - : -
21.08 19:30
Эмполи – Фиорентина
 - : -
21.08 19:30
Наполи – Монца
 - : -
21.08 21:45
Аталанта – Милан
 - : -
21.08 21:45
Болонья – Верона
 - : -
22.08 19:30
Рома – Кремонезе
 - : -
22.08 21:45
Сампдория – Ювентус
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Анте Ребич

Анте Ребич

Милан

 2
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 2
Тома Анри

Тома Анри

Верона

 1
П
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 1
Симоне Бастони

Симоне Бастони

Специя

 1
Паоло Гильоне

Паоло Гильоне

Кремонезе

 1
И К Ж
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
Гонсало Эскаланте

Гонсало Эскаланте

Кремонезе

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Адама Сумаоро

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Болонья

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