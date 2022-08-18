«Наполи» заплатит 5 миллионов евро за аренду Распадори

Нападающий сборной Италии Джакомо Распадори перейдет из «Сассуоло» в «Наполи». Как написал на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио, клубы согласовали аренду.

По информации источника, «Наполи» заплатит 5 миллионов евро за аренду 22-летнего итальянца. В соглашении будет прописано обязательство выкупа прав на игрока за 25 миллионов евро. Еще 5 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

В прошлом сезоне Распадори сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.