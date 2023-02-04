Абрахам о матче с «Эмполи»: «Рома» выглядела как команда, которая может выиграть серию А»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал победу над «Эмполи» (2:0) в матче серии А.

Абрахам отметился голом. Он не забивал в домашних матчах серии А на «Стадио Олимпико» более 200 дней.

«В первые 25-30 минут мы выглядели как команда, которая может выиграть серию А. Мы просто должны продолжать в том же духе. Гол был очень важен для меня, я давно не забивал на домашнем стадионе. В прошлом сезоне я забил здесь довольно много голов и не мог дождаться первого гола в этом сезоне. Надеюсь, что смогу продолжить забивать дома, где мне нравится», — приводит слова Абрахама Football Italia.

Также 25-летний футболист высказался о том, что Пауло Дибала отдал две голевые передачи в матче против «Эмполи».

«Пауло — особенный игрок, мы все знаем, на что он способен, мы хорошо работаем вместе. Сегодня он ассистировал мне, так что приятно, что мы продолжаем делиться передачами и голами. Он победитель, как и я, как и мои товарищи по команде, мы хотим побеждать, и он привнес тот опыт, который был нам необходим», — сказал Абрахам.

«Рома» занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав 40 очков.