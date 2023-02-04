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4 февраля, 23:28

Абрахам о матче с «Эмполи»: «Рома» выглядела как команда, которая может выиграть серию А»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал победу над «Эмполи» (2:0) в матче серии А.

Абрахам отметился голом. Он не забивал в домашних матчах серии А на «Стадио Олимпико» более 200 дней.

«В первые 25-30 минут мы выглядели как команда, которая может выиграть серию А. Мы просто должны продолжать в том же духе. Гол был очень важен для меня, я давно не забивал на домашнем стадионе. В прошлом сезоне я забил здесь довольно много голов и не мог дождаться первого гола в этом сезоне. Надеюсь, что смогу продолжить забивать дома, где мне нравится», — приводит слова Абрахама Football Italia.

Также 25-летний футболист высказался о том, что Пауло Дибала отдал две голевые передачи в матче против «Эмполи».

«Пауло — особенный игрок, мы все знаем, на что он способен, мы хорошо работаем вместе. Сегодня он ассистировал мне, так что приятно, что мы продолжаем делиться передачами и голами. Он победитель, как и я, как и мои товарищи по команде, мы хотим побеждать, и он привнес тот опыт, который был нам необходим», — сказал Абрахам.

«Рома» занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав 40 очков.

Источник: Football Italia

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
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28%

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Х

22%

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П2

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Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

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21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

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ФК Рома
ФК Эмполи
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 20 17 2 1 48-15 53
2
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
3
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
4
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
5
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
6
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
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 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
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 Верона 20 3 4 13 18-32 13
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