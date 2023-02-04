Смоллинг не торопится подписывать новый контракт с «Ромой»

«Рома» хочет продлить контракт с защитником Крисом Смоллингом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Римский клуб предлагает 33-летнему защитнику новое соглашение на два года, но с понижением зарплаты, которая на данный момент составляет 3,5 миллиона евро за сезон.

Смоллинг пока выжидает: он хочет знать будущее в клубе главного тренера Жозе Моуринью, а также понять перспективы «Ромы» в еврокубках, прежде чем принять решение.

В текущем сезоне защитник провел за римский клуб 24 матча во всех турнирах и забил 3 гола. Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2023 года.