«Рома» готова продать Тэмми Абрахама за 100 миллионов фунтов
«Рома» готова продать нападающего Абрахама за 100 миллионов фунтов
Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может покинуть римский клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает Daily Mail 23 марта.
По информации источника, «Рома» готова продать 24-летнего англичанина не менее чем за 100 миллионов фунтов.
При этом бывший клуб нападающего «Челси» вправе выкупить его обратно за 67 миллионов с 2023 года.
Отмечается, что Абрахамом интересуется «Манчестер Сити», но приоритет клуба — нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн.
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|
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|4
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|66
|
2
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|30
|19
|6
|5
|53-22
|63
|
3
|Интер
|29
|17
|9
|3
|62-24
|60
|
4
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|47-26
|59
|
5
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|29
|14
|9
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|51-31
|51
|
6
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|50-35
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|
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|
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|5
|10
|48-38
|47
|
9
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|
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|42
|
11
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|9
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|34-30
|35
|
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|12
|10
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|33
|
13
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|29
|9
|6
|14
|32-44
|33
|
14
|Эмполи
|30
|8
|9
|13
|41-55
|33
|
15
|Сампдория
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
16
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
17
|Кальяри
|30
|5
|10
|15
|28-54
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
|Венеция
|29
|5
|7
|17
|25-54
|22
|
20
|Салернитана
|29
|3
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|19
|22-68
|15
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|21
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|24
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|24
|1
|5
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