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«Рома» готова продать Тэмми Абрахама за 100 миллионов фунтов

«Рома» готова продать нападающего Абрахама за 100 миллионов фунтов
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может покинуть римский клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает Daily Mail 23 марта.

По информации источника, «Рома» готова продать 24-летнего англичанина не менее чем за 100 миллионов фунтов.

При этом бывший клуб нападающего «Челси» вправе выкупить его обратно за 67 миллионов с 2023 года.

Отмечается, что Абрахамом интересуется «Манчестер Сити», но приоритет клуба — нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10645301/Roma-ready-demand-100MILLION-Tammy-Abraham.html
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 1 : 2
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 1 : 2
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Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
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 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
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Душан Влахович

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Ювентус

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Джованни Симеоне

Верона

 15
П
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Сассуоло

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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Лацио

 7
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Николо Дзаньоло

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Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

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Специя

 24 1 5
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Милан

 24 1 5
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