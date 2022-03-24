«Рома» готова продать Тэмми Абрахама за 100 миллионов фунтов

«Рома» готова продать нападающего Абрахама за 100 миллионов фунтов

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может покинуть римский клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает Daily Mail 23 марта.

По информации источника, «Рома» готова продать 24-летнего англичанина не менее чем за 100 миллионов фунтов.

При этом бывший клуб нападающего «Челси» вправе выкупить его обратно за 67 миллионов с 2023 года.

Отмечается, что Абрахамом интересуется «Манчестер Сити», но приоритет клуба — нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн.