Президент «Лацио» дважды встречался с агентами защитника «Милана» Романьоли

«Лацио» намерен подписать защитника «Милана» Алессио Романьоли, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, президент римлян Клаудио Лотито дважды встречался с агентами 27-летнего итальянца, чтобы обсудить возможный переход. Сообщается, что «Лацио» предлагает футболисту контракт на пять лет с зарплатой 3,2 миллиона евро в год без учета бонусов.

В сезоне-2021/22 Романьоли забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 25 матчах за «Милан». Контракт игрока действует до конца июня 2022 года.