«Милан» готов предложить 20 миллионов евро за форварда «Брюгге» Ланга

«Милан» интересуется нападающим «Брюгге» Ноа Лангом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб впечатлен игрой 22-летнего нидерландца и готов предложить за него 20 миллионов евро в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Ланг забил 8 голов и отдал 13 результативных передач в 40 матчах за «Брюгге». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.