Дибала забил 28-й гол из-за пределов штрафной — за 8 лет в топ-5 лиг больше только у Месси

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала оформил дубль в ворота «Фиорентины» в матче 18-го тура серии А.

Один из голов аргентинец забил из-за пределов штрафной. Он стал для Дибалы 28-м за карьеру в чемпионате Италии. Первый результативный удар из-за пределов штрафной форвард забил в 2015 году, выступая за «Палермо».

С тех пор в топ-5 лигах Европы больше Дибалы ударами из-за штрафной забивал только нападающий «ПСЖ» Лионель Месси — 55.