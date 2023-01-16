«Рома» летом может расстаться с Моуринью

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может покинуть команду летом 2023 года, сообщает Sky Italia.

По данным источника, португальский специалист недоволен работой руководства команды.

Моуринью возглавляет «Рому» с лета 2021 года. В свой первый год он с командой выиграл Лигу конференций, которая стала первым трофеем с 2008 года. На данный момент «Рома» идет на 7-м месте серии А.