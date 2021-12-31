Инсинье согласился на переход в «Торонто». Футболист не будет продлевать контракт с «Наполи»
Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье принял решение продолжить карьеру в «Торонто». В ближайшее время он подпишет предварительный контракт с клубом МЛС, сообщает Corriere dello Sport.
Ранее появлялась информация, что 30-летний итальянец подпишет контракт на 5,5 года. Его фиксированная зарплата составит 11 миллионов евро в год (до выплаты налогов). Бонусная часть может вырасти до 4,5 миллиона.
В нынешнем сезоне нападающий провел за «Наполи» 18 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.
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