Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:44

Нападающий Кутроне перешел в «Комо» из итальянской серии B

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий Патрик Кутроне, известный по выступлениям за «Милан», вернулся в Италию. 24-летний итальянец подписал контракт с «Комо», выступающий в серии B, сообщает сайт клуба.

Контракт с футболистом рассчитано до лета 2025 года.

В прошлом сезоне Кутроне на правах аренды выступал за «Эмполи», отметившись 3 голами и 1 результативной передачей в 28 матчах серии А.

Напомним, недавно состав «Комо» пополнил экс-полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас.

Также появилась информация, что легендарный французский нападающий Тьерри Анри стал совладельцем «Комо».

45-летний Анри инвестировал в «Комо» личные средства, став миноритарным акционером клуба.

1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Тарасова выложила видео, как позирует в кожаном платье со змеей на шее
Китайский бренд Chery боится собирать автомобили в Ульяновске
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентус» не может договориться с «ПСЖ» по трансферу Паредеса

«Милан» оформил трансфер 21-летнего защитника «Шальке»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 3 2 1 0 7-3 7
2
 Лацио 3 2 1 0 5-2 7
3
 Аталанта 3 2 1 0 4-1 7
4
 Торино 3 2 1 0 4-2 7
5
 Наполи 3 2 1 0 9-2 7
6
 Рома 3 2 1 0 3-1 7
7
 Интер 3 2 0 1 6-4 6
8
 Ювентус 3 1 2 0 4-1 5
9
 Фиорентина 3 1 2 0 3-2 5
10
 Салернитана 3 1 1 1 4-1 4
11
 Удинезе 3 1 1 1 4-5 4
12
 Сассуоло 3 1 1 1 3-5 4
13
 Специя 3 1 1 1 3-5 4
14
 Эмполи 3 0 2 1 1-2 2
15
 Болонья 3 0 1 2 2-5 1
16
 Верона 3 0 1 2 3-7 1
17
 Лечче 3 0 1 2 2-4 1
18
 Сампдория 3 0 1 2 0-6 1
19
 Кремонезе 3 0 0 3 3-6 0
20
 Монца 3 0 0 3 2-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.08 19:30
Сассуоло – Милан
 - : -
30.08 21:45
Рома – Монца
 - : -
30.08 21:45
Интер – Кремонезе
 - : -
31.08 19:30
Эмполи – Верона
 - : -
31.08 19:30
Сампдория – Лацио
 - : -
31.08 19:30
Удинезе – Фиорентина
 - : -
31.08 21:45
Ювентус – Специя
 - : -
31.08 21:45
Наполи – Лечче
 - : -
1.09 21:45
Аталанта – Торино
 - : -
1.09 21:45
Болонья – Салернитана
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 3
Анте Ребич

Анте Ребич

Милан

 2
П
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 2
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 2
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 2
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 2 1 1
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 1 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости