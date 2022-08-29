Нападающий Кутроне перешел в «Комо» из итальянской серии B

Нападающий Патрик Кутроне, известный по выступлениям за «Милан», вернулся в Италию. 24-летний итальянец подписал контракт с «Комо», выступающий в серии B, сообщает сайт клуба.

Контракт с футболистом рассчитано до лета 2025 года.

В прошлом сезоне Кутроне на правах аренды выступал за «Эмполи», отметившись 3 голами и 1 результативной передачей в 28 матчах серии А.

Напомним, недавно состав «Комо» пополнил экс-полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас.

Также появилась информация, что легендарный французский нападающий Тьерри Анри стал совладельцем «Комо».

45-летний Анри инвестировал в «Комо» личные средства, став миноритарным акционером клуба.