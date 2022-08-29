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«Ювентус» не может договориться с «ПСЖ» по трансферу Паредеса

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» пока не может договориться с «ПСЖ» о переходе полузащитника Леандро Паредеса, утверждает Sky Sport Italia.

Бывший игрок «Зенита» уже договорился с туринцами о контракте, однако клубы не могут прийти к договоренности по сумме трансфера. В связи с этим «Ювентус» начал искать альтернативный вариант усиления.

Ранее сообщалось, что 28-летний аргентинец в понедельник, 29 августа прилетит в Турин для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Ювентусом».

В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.

Действующее соглашение Паредеса с «ПСЖ» продлится до июня 2023 года. Ранее появилась информация, что парижане готовы продать хавбека за 25 миллионов евро.

Леандро Паредес
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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