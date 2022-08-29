Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 22:28

«Милан» оформил трансфер 21-летнего защитника «Шальке»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Малик Тиав.
Фото ФК «Милан».

«Милан» купил защитника «Шальке» Малика Тиава. 21-летний футболист заключил контракт до 2027 года, сообщает сайт миланцев.

По данным СМИ, сумма трансфера немца составила 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в трех матчах бундеслиги за гельзенкирхенцев и не отметился результативными действиями.

В составе молодежной сборной Германии Тиав выиграл чемпионат Европы 2021 года.

ФК Милан
ФК Шальке
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Тарасова выложила видео, как позирует в кожаном платье со змеей на шее
Китайский бренд Chery боится собирать автомобили в Ульяновске
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий Кутроне перешел в «Комо» из итальянской серии B
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 3 2 1 0 7-3 7
2
 Лацио 3 2 1 0 5-2 7
3
 Аталанта 3 2 1 0 4-1 7
4
 Торино 3 2 1 0 4-2 7
5
 Наполи 3 2 1 0 9-2 7
6
 Рома 3 2 1 0 3-1 7
7
 Интер 3 2 0 1 6-4 6
8
 Ювентус 3 1 2 0 4-1 5
9
 Фиорентина 3 1 2 0 3-2 5
10
 Салернитана 3 1 1 1 4-1 4
11
 Удинезе 3 1 1 1 4-5 4
12
 Сассуоло 3 1 1 1 3-5 4
13
 Специя 3 1 1 1 3-5 4
14
 Эмполи 3 0 2 1 1-2 2
15
 Болонья 3 0 1 2 2-5 1
16
 Верона 3 0 1 2 3-7 1
17
 Лечче 3 0 1 2 2-4 1
18
 Сампдория 3 0 1 2 0-6 1
19
 Кремонезе 3 0 0 3 3-6 0
20
 Монца 3 0 0 3 2-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.08 19:30
Сассуоло – Милан
 - : -
30.08 21:45
Рома – Монца
 - : -
30.08 21:45
Интер – Кремонезе
 - : -
31.08 19:30
Эмполи – Верона
 - : -
31.08 19:30
Сампдория – Лацио
 - : -
31.08 19:30
Удинезе – Фиорентина
 - : -
31.08 21:45
Ювентус – Специя
 - : -
31.08 21:45
Наполи – Лечче
 - : -
1.09 21:45
Аталанта – Торино
 - : -
1.09 21:45
Болонья – Салернитана
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 3
Анте Ребич

Анте Ребич

Милан

 2
П
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 2
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 2
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 2
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 2 1 1
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 1 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости