«Милан» оформил трансфер 21-летнего защитника «Шальке»

«Милан» купил защитника «Шальке» Малика Тиава. 21-летний футболист заключил контракт до 2027 года, сообщает сайт миланцев.

По данным СМИ, сумма трансфера немца составила 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в трех матчах бундеслиги за гельзенкирхенцев и не отметился результативными действиями.

В составе молодежной сборной Германии Тиав выиграл чемпионат Европы 2021 года.