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Нападающий «Кальяри» Десподов заразился коронавирусом

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Кирилл Десподов. Фото mbs.news.
Кирилл Десподов. Фото mbs.news.
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Форвард «Кальяри» Кирилл Десподов сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что футболист сдал тест во время отдыха в Болгарии, где он проводил отпуск. Болезнь у него проходит бессимптомно. Игрок будет находиться на карантине, после чего сможет присоединиться к команде.

23-летний болгарин в прошедшем сезоне играл в аренде за австрийский «Штурм». В 21 матче он забил девять мячей при восьми голевых передачах.

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