«Интер» на выезде победил «Рому»

«Рома» на своем поле проиграла «Интеру» в матче 34-го тура серии А — 0:2.

Голы забили Федерико Димарко (33-я минута) и Ромелу Лукаку (74-я).

Миланский клуб одержал четвертую победу подряд, набрал 63 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Римляне не побеждают четвертый матч подряд — они седьмые (58 очков).