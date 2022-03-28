Нападающий Джастин Клайверт не вернется в «Рому»

«Ницца» намерена выкупить 22-летнего нападающего «Ромы» Джастина Клайверта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Клайверт, выступая за «Ниццу» на правах аренды, принял участие в 20 матчах за французский клуб во всех турнирах, в которых отметился 5 забитыми мячами и 4 результативными передачами. В договоре прописана сумма выкупа прав на игрока за 35 миллионов евро.

Ранее Джастин Клюйверт выступал за амстердамский «Аякс» и немецкий «Лейпциг». «Рома» выкупила нападающего у «Аякса» 1 июля 2018 года за 17,25 миллиона евро.