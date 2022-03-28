Нападающий Джастин Клайверт не вернется в «Рому»
«Ницца» намерена выкупить 22-летнего нападающего «Ромы» Джастина Клайверта, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В текущем сезоне Клайверт, выступая за «Ниццу» на правах аренды, принял участие в 20 матчах за французский клуб во всех турнирах, в которых отметился 5 забитыми мячами и 4 результативными передачами. В договоре прописана сумма выкупа прав на игрока за 35 миллионов евро.
Ранее Джастин Клюйверт выступал за амстердамский «Аякс» и немецкий «Лейпциг». «Рома» выкупила нападающего у «Аякса» 1 июля 2018 года за 17,25 миллиона евро.
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|
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|10
|39-46
|33
|
13
|Болонья
|29
|9
|6
|14
|32-44
|33
|
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|Эмполи
|30
|8
|9
|13
|41-55
|33
|
15
|Сампдория
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
16
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
17
|Кальяри
|30
|5
|10
|15
|28-54
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|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
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|22
|
19
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|
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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Лацио
|21
|
|
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Верона
|15
|П
|
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Доменико Берарди
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|
|
Николо Барелла
Интер
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|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
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|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
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|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
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|1
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Милан
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