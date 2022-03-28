Полузащитник «Дженоа» арестован по подозрению в групповом изнасиловании

Полузащитнику «Дженоа» Маноло Портанова было предъявлено обвинение в групповом изнасиловании. Футболист заключен под стражу, сообщает ANSA.

По информации источника, 21-летний футболист вместе с двумя другими мужчинами предстанет перед судом 7 июня. Все трое, а также еще один несовершеннолетний обвиняются в совершении сексуального насилия над 21-летней девушкой.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 30 мая 2021 года в квартире в центре Сиены.

Ранее Портанова и двое других подозреваемых были отправлены под домашний арест, однако после 10 месяцев суд вынес постановление об аресте подозреваемых. Четвертый обвиняемый, которому на момент инцидента было 17 лет, находится под юрисдикцией суда по делам несовершеннолетних.