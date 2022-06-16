Белотти хочет продолжить карьеру в «Милане»

Нападающий Андреа Белотти ждет предложения от «Милана». Недавно сообщалось, что футболист в ближайшее время покинет «Торино» на правах свободного агента.

По данным Football Italia, футболист хочет продолжить карьеру в миланском клубе. В игроке также заинтересована «Фиорентина».

Ранее сообщалось, что Белотти интересен «Монце», которая в следующем сезоне дебютирует в серии А.

В текущем сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.