Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан вернется в "Кальяри". Договоренность подтвердил президент "Кальяри" Томаззо Джулини, сообщает Corriere dello Sport.

В ближайшее время 31-летний бельгиец пройдет медобследование и подпишет контракт с командой. На игрока также претендовала "Фиорентина", но Наингголан изъявил желание вернуться именно в "Кальяри", за который выступал с 2010 по 2014 годы.

В прошлом сезоне хавбек провел 36 матчей за "Интер" и забил семь мячей при трех голевых передачах. Его контракт рассчитан до июня 2022 года.